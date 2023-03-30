Çin Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Endüstri Zinciri İnşa Etmeyi Hedefliyor

Hailing Adası Küresel Rüzgar Enerjisi Konferansı Çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kentinde düzenlendi.

Konferans, açık deniz rüzgar enerjisinin gelişimini teşvik etmeyi ve sektör liderleri ile akademisyenler için bir iletişim ve değişim platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)