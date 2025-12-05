Haberler

Çin: ABD'yi Son Derece Hassas Olan Taiwan Meselesini Net Şekilde Anlamaya Çağırıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Taiwan konusundaki hassasiyeti anlaması gerektiğini vurguladı. Taiwan liderinin bağımsızlık yanlısı söylemlerinin Çin ile ABD arasındaki ilişkileri zorladığını bildirdi.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Taiwan sorununun son derece hassas olduğunu net şekilde anlama ve ABD liderlerinin bulunduğu taahhütleri tam olarak yerine getirmeye çağırdıklarını söyledi.

Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce New York Times DealBook Zirvesi'ne önceden kaydedilmiş bir video ile katıldığı ve Taiwan Boğazı'ndaki durum hakkında pervasız açıklamalarda bulunduğu bildirilmişti.

Cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, ABD'deki bazı medya kuruluşlarının, Taiwan yetkililerinin liderine "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı söylemleri teşvik edici yanlış açıklamaları yaymak üzere platform sağladığını belirtti. Bunun tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade eden Lin, "Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

İlgili açıklama ve eylemlerinin, Lai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı bir ayrılıkçı olduğunu ve ABD'ye dayanarak bağımsızlık peşinde koşma planını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan sözcü, bunun, Lai'nin "barışı baltalayan" ve "sorun çıkaran" bir kişi olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Lin, "Lai'nin söylediği veya yaptığı her şey, başarısızlığa mahkum beyhude çabadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.