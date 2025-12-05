Çin: ABD'yi Son Derece Hassas Olan Taiwan Meselesini Net Şekilde Anlamaya Çağırıyoruz

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Taiwan sorununun son derece hassas olduğunu net şekilde anlama ve ABD liderlerinin bulunduğu taahhütleri tam olarak yerine getirmeye çağırdıklarını söyledi.

Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce New York Times DealBook Zirvesi'ne önceden kaydedilmiş bir video ile katıldığı ve Taiwan Boğazı'ndaki durum hakkında pervasız açıklamalarda bulunduğu bildirilmişti.

Cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, ABD'deki bazı medya kuruluşlarının, Taiwan yetkililerinin liderine "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı söylemleri teşvik edici yanlış açıklamaları yaymak üzere platform sağladığını belirtti. Bunun tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade eden Lin, "Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

İlgili açıklama ve eylemlerinin, Lai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı bir ayrılıkçı olduğunu ve ABD'ye dayanarak bağımsızlık peşinde koşma planını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan sözcü, bunun, Lai'nin "barışı baltalayan" ve "sorun çıkaran" bir kişi olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Lin, "Lai'nin söylediği veya yaptığı her şey, başarısızlığa mahkum beyhude çabadır" dedi.