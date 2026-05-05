Çin, ABD'yi Küba'ya yönelik ablukasını ve yaptırımlarını kaldırmaya çağırdı

Güncelleme:
Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını eleştirerek bu ülkeye yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları yoğunlaştırmasının Küba halkının geçim ve kalkınma hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Çin'in Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediği, bu ülkenin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'yi Küba'ya yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırmaya ve her türlü baskı ve zorlamaya son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 1 Mayıs'ta, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararnamenin, "Küba hükümetinin temsilcileri, yetkilileri veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef aldığı bildirilmişti.

Kararnamede ayrıca Küba ile bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla alışverişleri bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacağı belirtilmişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD tarafından alınan "tek taraflı zorlayıcı tedbirleri" reddettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
