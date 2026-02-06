Çin'den Rusya ve ABD'ye "Yeni START sonrası stratejik istikrar görüşmelerini sürdürme" çağrısı

Çin, ABD ile Rusya arasında, Yeni START Antlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin dolmasının ardından taraflara stratejik istikrar görüşmelerini sürdürme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile Yeni START Antlaşması'nı uzatmak yerine yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir antlaşma yapmaları gerektiği açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Lin, Çin'in, küresel stratejik istikrar adına ABD'nin Rusya ile stratejik istikrar diyaloğunu sürdüreceğini ve Yeni START Antlaşması'nın süresinin dolmasının ardından izlenecek yeni doğrultuya karar vereceğini umduğunu belirtti.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START Antlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan antlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Antlaşmaya ilave süre de 5 Şubat itibarıyla doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.