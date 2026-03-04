Çin: Ticari İlişkiler Silah veya Araç Olarak Kullanılmamalı

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, ticaretin silah veya araç olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidine ilişkin haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'a karşı başlatılan operasyonlarda ABD'ye destek vermeyi reddeden İspanya'yla aralarındaki tüm ticareti kesme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua