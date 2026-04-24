Çin: Abd, Teknolojik Baskıya Son Vermeli

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in yapay zeka sektöründe kaydettiği gelişim başarılarına yönelik ABD'nin karalama ve iftira kampanyalarına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, ABD'ye önyargılarını bir kenara bırakma ve Çin'e teknolojik baskı yapmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında yapay zeka laboratuvarlarının fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak ABD'nin Çin'e yönelttiği suçlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin konuyla ilgili iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu belirten Guo, ABD'nin gerçeklere saygı duyması, önyargılarını bir kenara bırakması, teknolojik baskıya son vermesi ve iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji iletişimi ve işbirliğine katkıda bulunacak daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

