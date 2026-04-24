Haberler

Çin: Abd, Sözde Diplomatik Müttefikliğini Sağlamlaştırma Bahanesiyle Taiwan Bölgesini Desteklemeye Son Vermeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye sözde "diplomatik müttefikliğini" sağlamlaştırma bahanesiyle Taiwan'ı desteklemeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısında bulundu.

Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Taiwan lideri Lai Ching-te'nin Esvatini ziyaretinin "geçici olarak ertelenmesine" ilişkin yaptığı açıklamayı eleştiren Guo söz konusu açıklamayı hatalı olarak nitelendirdi.

Dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Guo, tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerde temel bir norm ve dünyada hakim olan bir uzlaşı olduğunu ifade etti. Kamuoyunun eğiliminin tek Çin ilkesinden yana olduğunu vurgulayan Guo, bu ilkeye bağlılığın doğru yaklaşım olduğunu ifade etti.

Guo, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasının ve ilgili ülkelerin tek Çin ilkesine bağlı kalmasının tamamen haklı olduğunu ifade etti.

Guo, ABD'nin sorumsuz suçlamalarının gerçekleri çarpıtmaktan ibaret olduğunu belirterek, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını ve asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Guo, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etme ve Çin'in içişlerine müdahale etmek üzere Taiwan meselesini kullanmaya son verme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

