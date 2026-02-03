Haberler

Çin: Rusya'nın, Yeni Start Antlaşması'nın Uzatılması Önerisine ABD Olumlu Yanıt Vermeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya'nın Yeni START Antlaşması'nın süresinin uzatılması yönündeki teklifine ABD'nin olumlu yanıt vermesini umduklarını belirtti. Antlaşmanın 2026'da sona ereceğine dikkat çeken Lin, Çin'in nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasının haksız olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) süresinin uzatılması yönünde Rusya'nın yaptığı öneriye ABD'nin olumlu yanıt vermesi ve küresel stratejik istikrarı gerçek anlamda korumasını temenni ettiklerini söyledi.

Rusya ile ABD'nin 2010 yılında imzaladığı Yeni START Antlaşması, 5 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut stratejik dengeyi bozacak eylemlerden kaçınması koşuluyla, antlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca antlaşmada belirlenen temel sınırlamalarına uymaya devam edeceklerini belirtmişti.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, nükleer silahların kontrolü müzakerelerine Çin'in de katılmasını istemesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, ABD ve Rusya ile birlikte söz konusu üçlü müzakerelere katılma konusundaki tutumlarının net olduğunu ifade etti.

Çin'in ve ABD'nin nükleer kabiliyetlerinin ölçek bakımından karşılaştırılamayacağına dikkat çeken Lin, şu aşamada Çin'den nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını istemenin ne adil ne de makul olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı