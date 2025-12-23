Çin: ABD'nin Yabancı Gemilere Keyfi Şekilde El Koyması Ciddi Bir Uluslararası Hukuk İhlalidir

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yabancı gemilere keyfi şekilde el koymasının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiğini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 20 Aralık'ta bir petrol tankerine el koymasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu geminin sözde "gölge filoya" ait olduğunu iddia etmişti.

Lin, "Çin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara her daim karşı çıkmaktadır. Çin, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine aykırı olan, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden ve tek taraflı zorbalık teşkil eden her türlü eyleme de karşıdır" dedi.

Venezuela'nın bağımsız şekilde diğer ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan işbirliği geliştirme hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Lin, uluslararası toplumun, Venezuela'nın meşru hak ve çıkarlarını korumaya yönelik tutumunu anlayıp desteklediğine inandıklarını belirtti.