Çin, ABD'nin Uzayda Silahlanma Adımlarını Eleştirdi

Çin, ABD'nin Uzayda Silahlanma Adımlarını Eleştirdi
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Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Altın Kubbe savunma sistemi projesi ve uzayda silah konuşlandırma girişimlerinin uzayda silahlanma yarışını tetikleyebileceğini açıkladı. Dış Uzay Antlaşması'nın ihlaline dikkat çekerek, ABD'nin askeri yığınağını genişletmemesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Altın Kubbe savunma sistemi projesinin ve uzayda silah konuşlandırma adımlarının, uzayda silahlanma yarışının tetiklenmesi riskini artıracağını söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu eylemlerin, Dış Uzay Antlaşması'nın ilgili hükümlerini ihlal ettiği eleştirisinde bulundu.

Zhang, "ABD'nin eylemleri bir kez daha Pandora'nın kutusunu açabilir. Bu durum, uzayın askerileştirilmesi ve bir savaş alanına dönüştürülmesi konusunda hiçbir ülkenin ABD'nin önüne geçemediğini ortaya koymaktadır" dedi.

Sözcü, ABD tarafına uzaydaki askeri yığınağını genişletmeye son verme ve küresel stratejik istikrarı koruma konusunda somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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