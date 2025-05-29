Çin, ABD'nin Uzayda Silahlanma Adımlarını Eleştirdi

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Altın Kubbe savunma sistemi projesinin ve uzayda silah konuşlandırma adımlarının, uzayda silahlanma yarışının tetiklenmesi riskini artıracağını söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu eylemlerin, Dış Uzay Antlaşması'nın ilgili hükümlerini ihlal ettiği eleştirisinde bulundu.

Zhang, "ABD'nin eylemleri bir kez daha Pandora'nın kutusunu açabilir. Bu durum, uzayın askerileştirilmesi ve bir savaş alanına dönüştürülmesi konusunda hiçbir ülkenin ABD'nin önüne geçemediğini ortaya koymaktadır" dedi.

Sözcü, ABD tarafına uzaydaki askeri yığınağını genişletmeye son verme ve küresel stratejik istikrarı koruma konusunda somut adımlar atma çağrısı yaptı.