Haberler

Çin: Abd, Taiwan'ı Silahlandırmaya Yönelik Tehlikeli Eylemlerine Derhal Son Vermeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Taiwan'a silah satışını onaylamasının Çin'in egemenliğini ciddi şekilde zedelediğini belirterek, bu tehlikeli eylemin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Taiwan bölgesine büyük çaplı silah satış paketini onaylayan ABD'ye Taiwan'ı silahlandırma yönündeki tehlikeli eylemlerine derhal son verme çağrısında bulundu.

Perşembe günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Taiwan'a gelişmiş silahlar satma planını açıkça duyurduğunu belirten Guo, bunun hem tek Çin ilkesi hem de Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Guo, ABD'nin söz konusu hamlesinin, Çin'in egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ağır şekilde zedelediğini, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı ciddi biçimde bozduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title