Çin: Abd, Taiwan'ı Silahlandırmaya Yönelik Tehlikeli Eylemlerine Derhal Son Vermeli

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Taiwan bölgesine büyük çaplı silah satış paketini onaylayan ABD'ye Taiwan'ı silahlandırma yönündeki tehlikeli eylemlerine derhal son verme çağrısında bulundu.

Perşembe günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Taiwan'a gelişmiş silahlar satma planını açıkça duyurduğunu belirten Guo, bunun hem tek Çin ilkesi hem de Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Guo, ABD'nin söz konusu hamlesinin, Çin'in egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ağır şekilde zedelediğini, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı ciddi biçimde bozduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade etti.