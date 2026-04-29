Çin: ABD'nin Panama'daki Liman Meselesine İlişkin Suçlamaları Tamamen Asılsız

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Panama'daki liman meselelerine ilişkin Çin'e yönelttiği iddiaların tamamen asılsız ve gerçeklerin çarpıtılmasından ibaret olduğunu söyledi.

Lin çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD ve bazı diğer ülkelerin Çin'in Panama için tehdit oluşturduğu ve eylemlerinin deniz ticaretini siyasallaştırmaya yönelik bariz bir girişim olduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Liman meselesini siyasallaştırıp güvenlik sorunu haline getiren tarafın Washington yönetimi olduğunu ifade eden sözcü, ABD'nin bir yandan söylenti ve iftiralar yayarken diğer yandan da masumiyet rolü oynadığını sözlerine ekledi.

