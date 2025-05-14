Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemler Aldı

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin fentanil bahanesiyle Çin'e makul olmayan bir şekilde iki kez gümrük vergisi getirdiğini, Çin'in de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere vakit geçirmeksizin karşı önlemler aldığını hatırlattı.

Sözcü, çarşamba günkü basın toplantısında, "Söz konusu karşı önlemler halen yürürlüktedir" dedi.