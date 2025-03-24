Çin, ABD'li Senatörlerin Ülkeyi Ziyaret Etmesini Bekliyor

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, daha fazla sayıda ABD'li senatörün ve ABD toplumunun her kesiminden insanın Çin'i ziyaret ederek ülkeyi daha iyi anlamalarını beklediklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında David Perdue'nin ABD'nin Çin Büyükelçisi olmasının ardından yıl içinde Cumhuriyetçi ve Demokrat partililerden oluşan bir senatör heyetinin Çin'i ziyaret edeceğine yönelik ABD'li Senatör Steve Daines'in açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "ABD'li daha fazla senatörün ve ABD toplumunun her kesiminden insanın, Çin'i ziyaret edip Çin'i daha iyi anlamasını ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik konusunda yapıcı rol oynamasını bekliyoruz" dedi.