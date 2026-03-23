Çin: Abd-Japonya İlişkileri Üçüncü Tarafları Hedef Almamalı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin, üçüncü tarafları hedef almak ve bu tarafların çıkarlarına zarar vermek yerine bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Washington ziyareti ve Japon internet kullanıcılarının bu ziyarete yönelik olumsuz yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Japon medyasının, uzmanların ve kamuoyunun Takaiçi'nin ABD ziyaretine ilişkin yaptığı yorumları, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın Pearl Harbor'a yaptığı sürpriz saldırıyı gündeme getirmesi üzerine verdiği yanıtı yakından takip ettik" diyen Lin, Japon vatandaşlarının internetteki eleştirileri hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı