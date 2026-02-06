Haberler

Çin'den ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere destek mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta başlayacak nükleer müzakereleri desteklediğini açıkladı. Çin, İran ve ABD'nin diyalog yoluyla sorunlarını çözmesini umuyor.

Çin, ABD ile İran arasında Umman'ın başkenti Muskat'ta başladığı bildirilen nükleer müzakereleri desteklediğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü Lin, Umman'da yeniden başlayan müzakerelere ilişkin, "Çin, tüm tarafların, farklılıklarını diyalog yoluyla çözerek ve bölgede barışı ve istikrarı koruyacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Lin, İran'ın ABD ile müzakereler öncesinde Çin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya, tüm taraflarla iletişimi sürdürdükleri yanıtını verdi.

Çin ve İran dışişleri bakan yardımcıları görüştü

Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü, dün İranlı mevkidaşı Kazım Garibabadi ile Pekin'de görüştü.

Garibabadi, görüşmede İran'daki iç durum ve nükleer konusunda bilgi verirken İran'ın nükleer sorununu diplomatik araçlarla çözmeyi istediğini, bunun için müzakereleri eşit ve adil temelde ilerletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Dış baskı ve caydırıcılığa karşı çıktıklarını ifade eden Garibabadi, Çin'in bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkısını takdir ettiklerini ve daha büyük bir rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Çinli Bakan Yardımcısı Miao da bölgedeki durumu yakından izlediklerini, İran'ın egemenliği, güvenliği, ulusal onuru ile meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediklerini, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve ülkelerin iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını kaydetti.

İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler