Çin 39. Antarktika Seferini Tamamladı

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in buzkıran araştırma gemisi Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) Perşembe günü Shanghai'a dönerek ülkenin 39. Antarktika seferini tamamlamış oldu.

Antarktika seferine iki buzkıran gemisi katılırken, Xuelong Pazartesi günü Shanghai'a ulaştı. Bu seferle Çin 36. kutup seferinden bu yana Antarktika'ya üçüncü kez iki buzkıran gemisi göndermiş oldu.

2022'nin Ekim ayı sonlarında bilimsel yolculuğa çıkan buzkıran gemileri 163 gün boyunca 60.000 deniz milinden fazla yol kat etti.

Sefer, küresel iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaların yanı sıra Çin'in Zhongshan İstasyonu ve Güney Kutbu'ndaki Çin Seddi İstasyonu'nda malzeme ikmali ve personel rotasyonu da dahil olmak üzere bir dizi görevi kapsıyordu.

Toplam uzunluğu yaklaşık 122 metre, genişliği yaklaşık 22 metre, satıhta deplasmanı yaklaşık 14.000 ton ve dayanıklılığı 20.000 deniz mili olan Xuelong 2, Çin'in kutup araştırmaları için yerli olarak inşa edilen ilk buzkıranı olma özelliği taşıyor.