Çin, 2026-2030 Dönemine Yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı Açıkladı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planı perşembe günü başlayan 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyuruldu. Plan, halkın asli konumuna saygı gösterilmesi ve temel çıkarlarının korunmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Sosyal adalet ve hakkaniyeti teşvik edecek olan planla, modernleşmenin getirilerinden tüm halkın eşit şekilde faydalanmasının sağlanması öngörülüyor.

Giriş bölümünün yanı sıra sekiz ayrı bölümden oluşan plan, ulusal insan hakları eylem planı ortak toplantı mekanizması üyelerinin temsilcileri tarafından ortaklaşa açıklandı.

Çin hükümeti, 2021-2025 döneminde dördüncü insan hakları eylem planını uygulamaya koymuştu. En son eylem planında Çin'in dördüncü eylem planında belirlenen hedef ve görevleri etkin şekilde yerine getirdiği ifade edildi. Bu kapsamda insan haklarının korunmasında kayda değer ilerlemeler kaydeden ülkenin, küresel insan hakları gelişimi açısından son derece ihtiyaç duyulan istikrar ve güven ortamını sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua