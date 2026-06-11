Çin, İnsan Haklarına İlişkin Kamuoyu Farkındalığını Artıracak

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planı açıklandı. Perşembe günü duyurulan plana göre Çin, insan hakları eğitimi ile bu konudaki kamuoyu farkındalığını daha fazla teşvik edecek.

Plana göre, insan haklarına ilişkin çağdaş Çin yaklaşımını temel alan eğitim içerikleri ulusal eğitim sistemine entegre edilecek. Bu kapsamda dijital ve akıllı teknolojilerden yararlanılacak ve insan hakları eğitimine yönelik yeni yöntemler, kanallar ve uygulama alanları geliştirilecek.

Çin ayrıca insan hakları alanındaki düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin gelişimini destekleyecek, ulusal insan hakları eğitim ve öğretim merkezlerinin personel yapısını, finansmanını, altyapısını ve yönetimini güçlendirecek.

Eylem planına göre ülke, insan hakları alanında daha nitelikli araştırmaları teşvik edecek, insan hakları uygulamalarından doğan özgün kavramların geliştirilmesini destekleyecek ve insan hakları alanındaki disipliner, akademik ve söylemsel sistemlerin ilerletilmesini sağlayacak.

Kaynak: Xinhua