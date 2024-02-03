Çin, 11 adetlik uydu grubunu uzaya gönderdi
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 11 adet Geely-02 navigasyon uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.
XİCHANG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
11 adet Geely-02 navigasyon uydusundan oluşan grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Cumartesi günü yerel saatle 07.37'de fırlatma sahasından fırlatılarak önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.
Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 508'inci uçuş görevi olma özelliği taşıyor.