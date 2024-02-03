Üye Girişi
Haberler

Çin, 11 adetlik uydu grubunu uzaya gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 11 adet Geely-02 navigasyon uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

XİCHANG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

11 adet Geely-02 navigasyon uydusundan oluşan grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Cumartesi günü yerel saatle 07.37'de fırlatma sahasından fırlatılarak önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 508'inci uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Geely Uzay Çin Teknoloji Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title