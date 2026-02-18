Haberler

DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını açıkladı ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) 90 bin kişinin görev yaptığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."

DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir

CİMER'le ilgili ortalığı karıştıran "90 bin" iddiası! Açıklama geldi
