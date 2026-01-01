Haberler

İletişim Başkanlığı:  2025'te Cimer'e Yapılan 5,5 Milyon Başvurunun Yüzde 96,8'ine Yanıt Verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, 2025 yılında 5,5 milyon başvuru alarak başvuruların yüzde 96,8'ine yanıt verdi. Artan dijitalleşme ve mobil uygulama ile erişim sağlandı ve uluslararası ödüller kazanıldı.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 5,5 milyon başvuru yapıldığını, başvuruların yüzde 96,8'ine yanıt verildiğini açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet–millet iletişiminin önemli bir köprüsü olan CİMER, 2025'te 5,5 milyon başvuru alarak vatandaşla güçlü iletişimini sürdürdü ve başvuruların yüzde 96,8'ine yanıt verdi. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
