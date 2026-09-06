Ardahan-Çıldır Yolunda Dolu Beyaza Bürüdü
Ardahan-Çıldır kara yolu, sağanak sonrası etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle beyaza büründü. Meryem Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar kontrollü ilerleyebildi. Bölgede dolu yağışının etkisi kısa süreli oldu.
ARDAHAN-Çıldır kara yolu, sağanak ardından etkili olan dolu yağışıyla beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Özellikle Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem Geçidi mevkisi fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Yolda araç, kontrollü olarak ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı