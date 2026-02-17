Haberler

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün üstünde kamp çadırı kurdular

Ardahanlı doğaseverler, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kamp kurarak doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Göl üzerinde ateş yakarak keyifli anlar geçiren grup, bu deneyimi yılın başka bir dönemine bırakmak istemedi.

Ardahanlı doğaseverler, soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde kamp kurdu.

Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü, yüzeyi tamamen buzla kaplandıktan sonra doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Ardahan tarafındaki tesisler bölgesine gelen 4 kişilik grup, göl üzerinde kamp kurarak buz üstünde ateş yaktı.

Arkadaşlarıyla kamp kuran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, daha önceki yıllarda da buz üstünde kamp deneyimi yaşadığını söyledi.

Çıldır Gölü'nün üstünde güzel bir ortam oluşturduklarını ifade eden Saraçoğlu, "Geçen yıl da aynı ortamı yaşadık. Bu yıl da buz çözülmeden ortam ve havasını yaşamak istedik. Çünkü artık havalar ısındığı için buzda yumuşama başladı. Dolayısıyla fırsatı kaçırmak istemedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
