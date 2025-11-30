Cihat Durna'nın Cenazesi Toprağa Verildi

CİHAT DURNA"NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van'da sürücünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Cihat Durna'nın cenazesi (20), otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Köyüne getirilen Durna'nın cenaze namazı, mezarlıkta kılındı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Durna'nın cenazesi köydeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kazada baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Rojhat Durğun (21) ile Furkan Özdemir'in (21) cenazeleri ile ilgili Van'daki hastanede otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi işlemlerinin ardından Özdemir'in cenazesi yarın Yüksekova ilçesinde, Durğun'un cenazesinin ise Hakkari'nin Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),