Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına en sert tepki oğlundan geldi: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok

Bir televizyon programında sarf ettiği "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri nedeniyle tutuklanan İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar, adliye çıkışı sert açıklamalarda bulundu. Kolivar, "Kin ve nefret söylemi diye adliyeye çağırıp daha sonra hiçbir şey bulamayıp hadi kendime bir hakaret uydurayım deyip de alıyorsanız şu binaya da gerek yok. Bu masrafa da gerek yok. Yazın bize şu kadar ceza yedin diye yollayın" dedi.

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" sözleri sebebiyle tutuklandı.

"EKMEĞİN ZARAR OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM"

Cihan Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dediği öğrenildi.

"HAKARET UYDURAYIM DİYORSANIZ ŞU BİNAYA DA GEREK YOK"

Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar isekarar sonrası adliye önünde yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Kin ve nefret söylemi diye adliyeye çağırıp daha sonra hiçbir şey bulamayıp hadi kendime bir hakaret uydurayım deyip de alıyorsanız şu binaya da gerek yok. Bu masrafa da gerek yok. Yazın bize şu kadar ceza yedin diye yollayın, tebliğ edin. Kimse de yorulmasın"

"HERKESİN TEK DÜŞÜNCEDE OLDUĞU ÜLKE VARSA ORAYA GİDELİM"

Herkes tek bir düşüncede olacak, herkes tek bir şey söyleyecek. Varsa öyle bir ülke herkes gitsin orada yaşasın. Herkesin tek düşüncede olduğu ülke varsa oraya gideceğiz.

"HERKES GÜLÜYOR ARTIK"

Kerem Kolivar, babasının neler hissettiğine dair de "Gülerek karşılıyor öyle diyeyim. Yapacak bir şey yok. Herkes ağlamasını bekliyor ama kimse ağlamıyor, herkes gülüyor artık" diye konuştu.