Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gündür girdiği sığınakta bitkin halde bulundu Güncel Haberler Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gündür girdiği sığınakta bitkin halde bulundu Tekirdağ Çorlu'da 20 yaşındaki genç kız, yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulundu. Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gündür girdiği sığınakta bitkin halde bulundu TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 20 yaşındaki genç kız, yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, kadın sığınma evine gönderildi. Alipaşa Mahallesi'nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gündür girdiği sığınakta bitkin halde bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.