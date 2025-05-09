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Çiğli Belediyesi'nden İşten Çıkarılan Kadın İşçiler, Ankara'ya Ulaştı

Çiğli Belediyesi'nden İşten Çıkarılan Kadın İşçiler, Ankara'ya Ulaştı
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İzmir'in Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan 5 kadın işçi, seslerini duyurmak amacıyla başlattıkları yürüyüşün 8'inci gününde Ankara'ya ulaştı. İşçiler, CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacaklarını belirtti.

İzmir'in Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan 5 kadın işçi, seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurmak amacıyla başlattıkları yürüyüşün 8'inci gününde Ankara'ya ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli Belediyesinde 10 Haziran 2024'te, belediyenin mali tablosu ve küçülmeye gidilmesi gerekçe gösterilerek 147 kişinin işine son verildi.

Çeşitli eylemler düzenleyen işçilere, iddiaya göre, ocak ayında işe geri alım sürecinin başlayacağı bildirildi. Bu sözün tutulmadığını ve işten çıkarılanların yerine yeni personel alındığını öğrendiklerini belirten işçiler, CHP Genel Merkezi'ne yürüyerek seslerini duyurma kararı aldı.

1 Mayıs'ta yürüyüşe başlayan işçilerden Hale Ören Özdinçer, Dilek Dokumacı, Sibel Yıldırım, Deniz Fırat ve Gamze Kendigelen, Ankara'ya ulaştı.

İlk olarak davet üzerine ODTÜ öğrencileriyle bir araya gelen kadınlar, yarın öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacaklarını ifade etti.

İşçilerden Gamze Kendigelen, "Maddi imkansızlıklarımız had safhada. İşçi arkadaşlarımızın desteği ile bir karavan kiraladık. Yiyeceklerimizi yanımızda taşıyabileceğimiz bir araçla geldik. Bugün burada 5 kişiyiz ama yarın 16 kişi olacağız." dedi.

"Bu bir kadın hareketi" diyen Kendigelen, amaçlarının emeği ve ekmeği elinden alınan kadınların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Sibel Yıldırım ise "Tek davamız işimiz, ekmeğimiz. İşimizi geri istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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