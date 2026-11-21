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Oyuncu Çiğdem Batur hakkında, sanal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettiği sırada çektiği görüntüleri sanal medyada paylaşan oyuncu Çiğdem Batur hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle 'Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Paylaşımda yer alan 'ayak kokusu' ve 'rezil oluyoruz' ifadelerinin, ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı