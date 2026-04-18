Türkiye'deki çifte vatandaşlar seçim için Bulgaristan'a gidiyor

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, yurt dışında oy kullanmak amacıyla sınır kapılarından Bulgaristan'a geçiş yapıyor. Oy verme işlemlerini burada gerçekleştiren vatandaşlar, seçimlerin hızlı ve kalıcı çözümlerle sonuçlanmasını umuyor.

Türkiye'de yaşayan bazı çifte vatandaşlar, yarın yapılacak genel seçimlerde oy kullanmak üzere sınır kapılarından çıkış yaparak Bulgaristan'a geçiyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen çifte vatandaşlar, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Bulgaristan'a giriş yapıyor.

Bursa'dan Bulgaristan'ın Mestanlı kentine giden İbrahim Karamahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanmak için yola çıktıklarını belirterek, "Sürecin uzamadan sonuçlanması ve kalıcı çözümler üretilmesi herkes için hayırlı olur." dedi.

Bursa'dan Kırcaali'ye giden Raif Öztürk de seçimlerde oy kullanacağını ifade ederek, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yılda 8'inci kez sandık başına gidiyor.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oy kullanabildikleri gibi Bulgaristan'a giderek de oy verme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
