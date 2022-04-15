ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MALATYA'da, kayısı çiftçileri olası dona karşı kayısı bahçelerinde ateş yaktı.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da, kayısı çiftçileri olası dona karşı kayısı bahçelerinde ateş yaktı.

Dün meteorolojiden yapılan soğuk hava uyarılarını dikkate alan kayısı üreticileri soğuk hava dolayısıyla kayısı bahçelerinde ateş yaktı. Soğuk havanın etkisini kırmaya çalışan çiftçiler, ateş mesaisine gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bahçe aralarında ateş yakıldı. Yoğun çaba gösteren üreticiler, yapılan bu uygulamadan ümitli.

Bu arada gece saatlerinde etkili don olayında Malatya'da bazı kayısı bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Kayısıda don hasarı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title