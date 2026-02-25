Haberler

Atlara bağladığı sabanlarla yabani otları temizledi; tepkilere yol açtı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir çiftçi, patates fidelerinin arasındaki yabani otları, modern tarım aletleri yerine atların çektiği sabanlarla temizlemeyi tercih etti. Çiftçinin bu yöntemi bazı tepkilere yol açtı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde patates üreten bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları atlara bağladığı sabanlarla temizledi.

İlçenin Elif Su Uludağ Caddesi'nde yerleşim alanlarının arasında kalan yüzlerce dönümlük tarlada patates üretimi yapan bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları temizlemek için modern tarım araçları yerine geleneksel yöntemleri tercih etti. Fidelerin zarar görmemesi için tarlasında traktör kullanmayan çiftçi, 4 atın arkasına bağladığı sabanlarla fidelerin arasını sürdü. Çiftçinin atları kullanması ise tepkiye yol açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
