Haberler

Çiftçi Maltepe'deki enkazdan 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından çıkarılan vatandaş sayısının 11'e yükseldiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da çöken binaya ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef, vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti." ifadelerine yer veren Çiftçi, bina çökmesi sonucu vefat eden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için de ekiplerin tüm imkanlarıyla çalışmalara devam ettiğini, enkaz altında bulunanlara en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Aksaray'da market sahibi kasada uyurken ürünleri çaldı! Uyanınca 'Yorulma sen dur' deyip sigara istedi

Market sahibi uyurken rafları boşalttı! Uyanınca dediği şaşırttı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia