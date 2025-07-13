Çiftçi, Eşine Sürpriz Yapmak İçin Tarlada Kalp Şekli Oluşturdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde yaşayan çiftçi Yusuf Koca, saman balyaları ile tarlanın ortasına eşinin ismi olan "Elif" yazarak kalp şekli oluşturdu.

Yaklaşık 2 ay önce balon ve kurdelelerle süslenen traktörü düğün aracı yaparak evlenen Yusuf ve Elif Koca çifti, köylerinde çiftçilikle uğraşıyor.

Eşiyle birlikte tarlaya çalışmaya giden Yusuf Koca, balyalarla eşinin ismini tarlanın ortasına yazdı.

Yusuf Koca, AA muhabirine, mayıs ayında evlendiklerini söyledi.

Çiftçilik yaptıklarını anlatan Koca, "Eşim traktörle balyaları yapıyordu, ben de yerde balyaları düzenliyordum. O sırada eşime sürpriz yapmak aklıma geldi. Sonra tarlanın ortasına saman balyasıyla eşimin ismini yazdım, kalp oluşturdum. Daha sonra traktöre eşimin yanına bindim. Bir yandan da dronla tarlayı çekiyordum. Tam isminin üzerine gelince ekranda ona tarlayı gösterdim. İsmini ilk gördüğünde çok şaşırdı ve çok mutlu oldu." diye konuştu.

Çiftçiliğin bir meslek olduğunu dile getiren Koca, "Son dönemde toplumda 'Çiftçiye kız verilmez' diye bir algı oluşmaya başladı. Biz hem eşlerin birlikte tarlada çalışırken mutlu olabileceğini hem de ekmeğini kazanabileceğini göstermek istedik. Sosyal medyada paylaştık, çok güzel yorum aldık. Herkes takdir etti ve beğendi." ifadelerini kullandı.