Samsun'da biri ayağı kırık iki kuzusunu evinde özenle bakıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Ersan Başaran, ayağı kırık iki kuzuyu evinde besleyerek onlara özel bir bakım sağlıyor. Kuzularını bebek beziyle bezleyip biberonla besleyen Başaran, veterinerin önerisiyle bu kuzuları evde büyütme kararı aldığını açıkladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çiftçi Ersan Başaran, biri ayağı kırık iki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor.

Bekiroğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ersan Başaran'ın koyunları doğum yaptı.

Koyunlardan biri yavrusunun üzerinden atlarken kuzunun ayağı kırıldı.

Havalar soğuk olunca Başaran, bakmak için iki kuzuyu evine aldı.

Kuzuları bebek beziyle bezleyen Başaran, beslenmelerini ise biberonla yapıyor.

Ersan Başaran, AA muhabirine, kuzunun ayağı kırılınca veterinere götürdüklerini söyledi.

Ayağı kırılan kuzusu için veteriner hekimin sıcak ve temiz bir ortam önerisi üzerine iki kuzusunu evine aldığını belirten Başaran, "Kuzuların bakımını ev ortamında sürdürüyoruz. Kuzuları günün belirli saatlerinde annelerinin yanına götürerek anne sütüyle beslenmelerini sağlıyoruz. Daha sonra yeniden eve alarak bakımlarına devam ediyoruz." dedi.

Daha önce de bir kuzusunu benzer şekilde evde büyüterek sağlıklı biçimde sürüye kattığını dile getiren Başaran, "Nasip olursa bu kuzularımı da hem anne sütüyle hem de kendi desteklerimle sağlıklı bir şekilde büyütüp tekrar sürüme katmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Başaran, kuzusunun ayağının iyi bakımla zamanla iyileşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
