Cide'de sağanak köy yollarında ulaşımı aksattı, grup yolunda çökme oluştu

Cide'de sağanak köy yollarında ulaşımı aksattı, grup yolunda çökme oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cide'de dünden bu yana etkili sağanak köy yollarında ulaşımı aksattı; Olucak, Çukurçal ve Gökçeler'i ilçeye bağlayan grup yolunda çökme oluştu. Emirler, Karakadı, Nenepınarı, Himmettepe ve Hacıahmet köylerinin yolları taş, moloz ve balçıkla kaplandı; ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.
Cide'de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Olucak, Çukurçal ve Gökçeler köylerini ilçeye bağlayan grup yolunda ise çökme meydana geldi.
Emirler, Karakadı, Nenepınarı, Himmettepe ve Hacıahmet köylerinin yolları sel suyunun taşıdığı taş, moloz ve balçıkla kaplandı.
Ekipler, köy yollarında ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA