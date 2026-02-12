Kastamonu Cide'de 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis, şüpheli bir araçta yaptığı aramada 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, K.H.'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Daha sonra şüphelinin aracı Cide-İnebolu yolu üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada,200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
