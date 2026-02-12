Haberler

Kastamonu Cide'de 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis, şüpheli bir araçta yaptığı aramada 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, K.H.'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Daha sonra şüphelinin aracı Cide-İnebolu yolu üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada,200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

