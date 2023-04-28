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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda, çalışma sırasında zarar gören isale hattından gelen suyun birikmesi nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda, çalışma sırasında zarar gören isale hattından gelen suyun birikmesi nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Metro İstanbul Güncel Haberler

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