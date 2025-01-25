CIA: Kovid-19 laboratuvar sızıntısından kaynaklandı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı ( Cıa ), Kovid-19 virüsünün "büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı" sonucuna vardı.

Cıa'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİLECEK

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Cıa, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.