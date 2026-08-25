CIA Direktörü Ratcliffe Moskova'ya Gitti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Direktörü John Ratcliffe'in, Rus yetkililerle görüşmek üzere gece Moskova'ya uçtuğu ileri sürüldü.

ABD'li bir yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in, dün gece Moskova'ya "önceden haber verilmeyen bir ziyaret" için gittiği savunuldu.

Yetkilinin, toplantıların içeriği veya görüşülmesi planlanan konular hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi.

Haberde, "Bu ziyaret, Ratcliffe'in Başkan Donald Trump döneminde CIA Direktörü olarak ülkeye yaptığı bilinen ilk seyahat. Ziyaret, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Konuyla ilgili henüz CIA tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD medyası ise kurum yetkililerinin bilgi paylaşmaktan "kaçındığı" bilgisini paylaştı.

Askeri nakliye uçağı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na indi

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, bu sabah erken saatlerde Amerikan Boeing C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın başlangıçta Maryland'deki Joint Base Andrews'ten kalktığı anlaşılıyor.

Kaynak: AA