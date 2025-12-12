ABD'li müzisyen ve oyuncu Chris Isaak, İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Epifoni 10. yıl konserleri serisi kapsamında 2026 yazında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Epifoni organizasyondan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 40 yılı geride bırakan Isaak, 20 Haziran 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Platin plak sahibi ve Grammy adayı sanatçı, 13 stüdyo albümü ve 12 hit single çalışmasına imza attı. Isaak'ın "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" şarkıları tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve Spotify'da toplam 1,3 milyar dinlenme sayısına erişti.

Sanatçının müzikleri ayrıca "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart"in arasında olduğu birçok filmde yer aldı.

Americana Honors tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen Chris Isaak, geçen yıl efsane albümü "Heart Shaped World"ün 35. yılını kutladı. Albümde yer alan "Wicked Game", sanatçının dünya çapındaki büyük çıkışını simgelemeye devam ediyor.