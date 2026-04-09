CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı.

"BEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYIM"

Tartışma sırasında Ataman’ın "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyerek unvanını kullandığı iddia edilirken, gerilim dışarıya taştı.

GARSONLAR, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ DARP ETTİ

Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ataman’ın garsonlar tarafından tekme ve tokatlarla dışarı atıldığı görüldü. Mekandan kovulan ve darp edilen meclis üyesinin yaşadığı o anlarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com