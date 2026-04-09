CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü Haber Videosunu İzle
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir restoranda garsonlarla tartıştı. "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, mekandan kovulurken, garsonlar tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı.

"BEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYIM"

Tartışma sırasında Ataman’ın "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyerek unvanını kullandığı iddia edilirken, gerilim dışarıya taştı.

GARSONLAR, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ DARP ETTİ

Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ataman’ın garsonlar tarafından tekme ve tokatlarla dışarı atıldığı görüldü. Mekandan kovulan ve darp edilen meclis üyesinin yaşadığı o anlarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
Haberler.com
500

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı

Yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi