CHP - Zafer Partisi Görüşmesi... Ümit Özdağ: "Biz, Bir An Önce Ara Seçimi Destekliyoruz ve Gündemimizde Tutacağız"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ile ara seçim gündemli görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP, ağır bir düşman ceza hukuku süreciyle anayasal hakları ihlal edilerek, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki hükmü çiğnenerek, ağır bir baskı altında tutuluyor. Biz de bu yaşananları, ibretle izliyor ve emin olun ki not alıyoruz... Biz, bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında, DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ardından, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü.

Ziyarette Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ile Toplumsal Politikalar Başkanı Mehmet Ali Şehirlioğlu, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

Saat 11.00'de heyetlerarası olarak başlayan başlayan görüşme, 1 saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

"CHP düşman ceza hukuku uygulamalarıyla baskı altında tutuluyor"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı ve kıymetli heyeti ile, içeriği Sayın Genel Başkan tarafından ifade edilen üç temel konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi, ağır bir düşman ceza hukuku süreciyle anayasal hakları ihlal edilerek, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde ifade edilen 'bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğu' hükmü çiğnenerek, ağır bir baskı altında tutuluyor. Biz de bu yaşananları, daha önce Zafer Partisi'ne de uygulandı benim şahsımda düşman ceza hukuku, ibretle izliyor ve emin olun ki not alıyoruz. Türk demokrasi tarihine bugün yaşananlar, yaşatanlar açısından övünç verici, çocuklarına ve torunlarına miras olarak bırakabilecekleri siyasi bir hikaye asla oluşturmayacaktır. Bugün yapılan yargılamaların şekli, ileride siyasi tarih kitaplarında üzüntü verici satırlar olarak yer alacaktır."

"Bugünkü ziyaretin en önemli başlıklarından bir tanesi, ara seçimlerdir"

Ancak bugünkü ziyaretin en önemli başlıklarından bir tanesi, Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği ara seçimlerdir. İktidar yanlısı televizyonlarda birçok anket sonuçları açıklanıyor. Bırakalım o anket sonuçlarını... Bahsedilen illerdeki toplam seçmen sayısı bütün seçmenin yüzde 12'sine, 13'üne yaklaşıyor. Gelin, bu illerde Anayasa'nın öngördüğü, talimat verdiği şekilde ara seçimler gerçekleştirilsin. Üstelik bu illerde, son seçimlerde de AK Parti'nin önde çıktığı ortadayken çekinmek için iktidar açısından çok fazla bir gerekçe de yok. O anketler mi yoksa seçmenin yüzde 12'sinin düşünceleri ve oyu mu, gerçek böylece ortaya çıkar.

"PKK'lılara af çıkartılmak için çalışmalar yapılıyor"

Üstelik bu ara seçimi gerçekleştirmenin bir başka nedeni daha var. Biliyorsunuz son seçimlerde iktidar bloğu, gerek birinci turda gerek ikinci turda terör örgütünün muhalefeti desteklediğini ifade etti. Kemal Bey'in seçilmesi durumunda, 'Öcalan'ın serbest kalacağını, PKK'lıların serbest kalacaklarını, onlara af çıkarılacağını' ifade ettiler ve kendi seçmenlerinden desteği bu şekilde aldılar. Ancak şimdi kendi seçmenlerine ve bütün bir Türk milletine yalan söyledikleri ortaya çıktı. Abdullah Öcalan'la müzakereler yapılıyor. 'Öcalan'ın çalışma ofisine taşınması için gereken ofisin bitirildiği' ifade ediliyor. Bir terörist mahkum narkoterörist olan kişiye şimdi yeni bir statü aranıyor. PKK'lılara af çıkartılmak için çalışmalar yapılıyor. Bunu gelin seçmene soralım, bu ara seçimlerde. Bakalım, seçmen bu politikanıza ne diyor? Onun için biz, bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız. Tabii bu ara seçimin, doğru ve Cumhuriyeti savunan muhakkak bir de temeli olacaktır düşüncesindeyiz."

"Dışişleri Bakanı zatın yapmış olduğu terbiyesizliğin karşısında Türk siyaseti bir bütün olarak tavrını ortaya koyacaktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ümit Özdağ, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"İsrail'i, Netanyahu'nun başında olduğu soykırımcı bir çete yönetiyor ve bu soykırımcı çetenin, İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğine dair açıklamaları var. Bir İran'dan iyi bir dayak yediler. Yanlarında Amerika Birleşik Devletleri, abileri olarak bulunmasına rağmen ve Orta Doğu'da Arap olmayan bir ulusla ilk karşılaşmalarının sonucunda nasıl perişan oldukları gayet net şekilde ortada. Öbür taraftan, Lübnan'da da Hizbullah'tan İsrail Ordusu'nun nasıl ağır darbeler aldığını görüyoruz, izliyoruz. Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanı olan zatın yapmış olduğu terbiyesizliğin karşısında Türk siyaseti bir bütün olarak tavrını ortaya koyacaktır ve koymaktadır."

Özdağ, olası bir ara seçimde CHP ve Zafer Partisi arasında bir ittifakın olup olmayacağına ilişkin soruya da "Sayın Genel Başkan gayet doğru bir şekilde genel çerçeveye koydu. Önce kararın ortaya çıkmasını bekleyelim. Karar ortaya çıktıktan sonra siyaset kendi gerçekliği içerisinde şekillenir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA