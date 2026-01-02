Haberler

CHP'li Bulut: Tayfun Kahraman Bir An Önce Serbest Kalmalıdır

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirip hastaneye kaldırılması üzerine açıklamalarda bulunarak, Kahraman'a yönelik muameleyi eleştirdi ve serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gezi tutsağı Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için hastaneye yatırıldı. Tayfun Kahraman'ın maruz bırakıldığı bu muamele, yalnızca bireysel bir haksızlık değil; hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve yaşam hakkına yönelmiş açık bir ihlaldir. Bitmek bilmeyen bir kinle hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden ve sevdiklerinden mahrum bırakılan, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen demir parmaklıklar altında tutulan Tayfun Kahraman, bir an önce serbest kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
