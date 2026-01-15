Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Kesk Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile bir araya gelerek çalışma hayatının sorunları ve kamu emekçilerinin hakları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Karasu, şunları kaydetti:

"Emeğin ortak mücadelesini, çalışma hayatının güncel sorunlarını, örgütlülüğün toplumsal gücünü ve Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Kamu emekçilerinin birikimi ve kararlılığı, adil bir çalışma düzeni ve güvenceli yarınlar için güçlü bir hat kuruyor. Nazik ziyaretleri ve dayanışmayı büyüten katkıları için KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler