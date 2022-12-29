CHP ve İYİ Parti'den Tuzla'da protesto

TUZLA Belediyesi Meclis üyesi Türel Ağyol'un sosyal medyada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafına yaptığı yorumdan sonra CHP ve İYİ Parti üyeleri, Tuzla Belediyesi'nin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

TUZLA Belediyesi Meclis üyesi Türel Ağyol'un sosyal medyada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafına yaptığı yorumdan sonra CHP ve İYİ Parti üyeleri, Tuzla Belediyesi'nin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 gün önce Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde seçim görüşmeleri için bir araya gelmiş, iki liderin çekildiği bir fotoğrafın ardından Tuzla Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Türel Ağyol sosyal medyasından fotoğrafla ilgili tepki çeken yorumda bulunmuştu. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti üyesi yaklaşık 100 kişi öğle saatlerinde Tuzla Belediyesi'nin önünde toplanarak, Ağyol'u protesto etti. Eyleme CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.