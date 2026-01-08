Haberler

CHP'nin geçen dönem belediye başkan aday adayı denizde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde, yerel seçimlerde CHP'den belediye başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı, Çeşmealtı Limanı'nda denizde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı (45), denizde ölü bulundu.

Olay, saat 19.45 sıralarında Çeşmealtı Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, deniz içerisinde birisinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Urla Belediye Başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı olduğu tespit edildi. Tek kolundan teknenin çapasına bağlandığı belirlenen Ulamışlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
