Zeynel Emre'den Ömer Çelik'e: "Sizde Filistin Hassasiyeti Yok, Sizde Trump Korkusu Var"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Filistin konusundaki açıklamalarına sert bir şekilde cevap vererek, AK Parti'nin Filistin hassasiyetine sahip olmadığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin "Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi bir zavallılık örneğidir" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Emre, "Sayın Ömer Çelik, olmayan hassasiyet sorgulanmaz. Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi