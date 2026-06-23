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CHP'den şehit asker için taziye

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından Van'da meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut için taziye mesajı paylaştı. Sarı, şunları kaydetti:

"Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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