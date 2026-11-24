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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı mesajında, "Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA